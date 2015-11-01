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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ16 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ16 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى لـ16 نوفمبر
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد " الإرهابى لجلسة 16 نوفمبر، لاستكمال سماع الشهود.

فيما حضرت الدكتورة آمال عثمان للدفاع عن المتهم رقم 13 فى القضية، وطالبت بإخلاء سبيله وإجراء الكشف الطبى عليه كونه مركب شريحتين فى ذراعه وحتى لا يصاب بشلل.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

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مصر 365

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