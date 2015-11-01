مصرع شاب بعد قفزه من الطابق الثالث هربا من الضرب لتحرشه بسيدة فى الدقهلية

لقى شاب مصرعه بقرية كفر الوزير التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد أن قفز من الدور الثالث هروبًا من علقة ساخنة بسبب تحرشه بسيدة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من شرطة النجدة من محمود عطية فلاح يفيد ضبط لص بحرم منزله فى قرية "كفر الوزير"، وقفز من الدور الثالث.

على الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز ميت غمر والنقيب أحمد لطفى معاون مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص يدعى "إسلام ش" وبجواره أسطوانة غاز.

وبسؤال صاحب المنزل أكد أنه شاهد المجنى عليه أثناء سرقته أسطوانة الغاز، فحاول ضبطه فقفز من الدور الثالث أمام حظيرة المواشى ولقى مصرعه.

تم تشكيل فريق بحث لمعرفة حقيقة الواقعة، وبسؤال والد المجنى عليه 70 سنة، ويعمل بالتمريض بمستشفى المبرة ومقيم بقرية كفر الوزير، أكد بوجود خلافات بين نجله ونجل المبلغ وصاحب المنزل، وبالتحريات وسؤال الأهالى اعترف رضا عطية، 33 سنة، مبيض محارة، أن المبلغ بالواقعة طلب منه استدعاء المجنى عليه لتصفية خلافات بينهم بجلسة عرفية.

وكشفت التحريات أن الواقعة ليست سرقة، ولكن المجنى عليه تحرش بزوجة نجل المبلغ وطلبوا حضوره لمنزلهم واعتدوا عليه بالضرب، ومن شدة خوف المجنى عليه، حاول الهرب بالقفز من الدور الثالث فلقى مصرعه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 19359 جنح مركز شرطة ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.