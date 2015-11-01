شقيقان يطلقان النار على طالب المنصورة بسبب خلافات قديمة

أصيب طالب بقرية كفر البرامون التابعة لمركز المنصورة، بإصابات خطيرة بعد قيام شقيقين بإطلاق النار عليه، لوجود خلافات قديمة بينهم.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من الرائد عبد الكريم عوض مدير إدارة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول محمد ياسر شعبان حبيب 17 سنة ومقيم قرية كفر البرامون التابعة لمركز المنصورة مصاب بطلقات خرطوش فى الوجه، وفى حالة خطر.

على الفور، تم إجراء الإسعافات الأولية وبالتحقيق فى الواقعة، أكد المصاب قيام كل من محمد أحمد سالم وشقيقه عماد باستدراجه بأحد الأماكن بالقرية وإطلاق النار عليه فى الوجه من فرد خرطوش وفروا هاربين بسبب خلافات قديمة.

جارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.