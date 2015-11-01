كوتينيو: تخلصت من الضغوط

أبدى فيليبي كوتينيو نجم ليفربول سعادته بتسجيل هدفين في مرمى تشيلسي، مؤكدا أنهما أخرجاه من الضغوط التي كانت تقع عليه.

كوتينيو سجل هدفين لليفربول في الفوز على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال كوتينيو عقب اللقاء في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": " سعيد بتسجيلي هدفين أمام تشيلسي، فأنا لم أسجل منذ فترة طويلة وكان ذلك يمثل عامل ضغط علي".

كوتينيو أتبع "لم أكن ألعب بشكل جيد، لكنني كنت أعلم أنني سأعود لمستواي لفضل قيامي بعمل شاق في التدريبات".

وأضاف "استمريت في العمل حتى نجحت في التسجيل، وأتمنى أن أسجل العديد من الأهداف في المباريات المقبلة، لكن الأهم هو أنني ساعدت فريقي بتحقيق الفوز في اللقاء".

كوتينيو أشاد أيضا بجمهور فريقه قائلا "جمهور ليفربول له فضلا كبيرا في تحقيق تلك النتيجة، فقد منحونا قوة إضافية كبيرة طيلة المباراة، وكانوا يستحقون الفوز".