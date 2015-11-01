أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائد خيتافي: حاولنا اللعب أمام برشلونة.. ولكنهم يقتلوك بسهولة

Google+ Print
قائد خيتافي: حاولنا اللعب أمام برشلونة.. ولكنهم يقتلوك بسهولة قائد خيتافي: حاولنا اللعب أمام برشلونة.. ولكنهم يقتلوك بسهولة

قال أليكسيس قائد خيتافي إن فريقه برشلونة يستطيع قتل خصمه بسهولة، وذلك بعد خسارة أمام البلوجرانا بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.

وتحدث أليكسيس عن خسارة فريقه، مفصحا "حاول لعب مباراة جيدة منذ الدقيقة الأولى في المباراة ولكننا اصطدمنا بخصم كبير".

وتابع "برشلونة يستطيع نجومه من هجمة مرتدة أن يقتلوا المباراة وينهوها لصالحهم".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ريال مدريد المتصدر صاحب نفس الرصيد، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 10 نقاط في المركز الـ14.

وانفرد البرازيلي نيمار بصدارة هدافي الليجا، بعد إحرازه الهدف الثاني، ليرفع رصيده للهدف التاسع بفارق هدف عن كل من زميله لويس سواريز وكريستاينو رونالدو، نجم ريال مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع