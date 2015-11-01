' برشلونة ومباراة متكاملة '

مدريد، (إفي): يرى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة إن فريقه قدم مباراة متكاملة في الفوز على خيتافي بهدفين نظيفين على ملعبه كولوسيوم ألفونسو بيريز.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أشعر أن فريقي أدى مباراة متكاملة. الهدف كان الفوز اليوم على هذا الملعب الذي دائما ما نجد صعوبات في اللعب عليه".

وتابع "سيطرنا على مجريات المباراة منذ البداية بالهدوء أعتقد أن مرمانا لم يهدد بأي فرصة خطيرة. بوجه عام، كانت مباراة متكاملة إلى حد بعيد".

وأبرز لويس إنريكي الدور الذي يقوم به أحد لاعبي فريقه وهو لاعب الوسط سرجيو بوسكيتس الذي قال عنه إنه "الأكثر تكاملا".

وقال إنريكي في هذا الصدد: "دون شك، بوسكيتس هو أفضل لاعب خط وسط في العالم. فقيمته الفنية هي ما تجعله لاعبا أساسيا. فموقعه الواضح هو لاعب وسط لأن الفريق يكتسب صلابة دفاعية بوجوده في هذه المنطقة، فضلا عن ضغطه على الخصم. هو لاعب هام وأساسي بالنسبة للفريق".

وكان أحد الأخبار السارة في المباراة هو وجود لاعب الوسط الشاب سيرجي روبرتو الذي صنع هدفي اللقاء فضلا عن عودة القائد أندريس إنييستا من الإصابة، حيث دخل في شوط المباراة الثاني.

واعترف إنريكي "نحن في طور استعادة اللاعبين المصابين والثنائي قاما بمباراة رائعة. انهما يمران بلحظة طيبة وعلينا الاستفادة من هذا".

وتطرق مدرب البلاوجرانا في حديثه عن البرازيلي نيمار صاحب الهدف الثاني "هو على الطريق الصحيح منذ الموسم الماضي. دائما ما يساعد الفريق وهو لاعب متفرد في كل الوجوه. هو قادر على المراوغة أمام لاعب أو اثنان والتغلب عليهم. فضلا عن إحرازه الأهداف وصناعتها. هو في تطور مستمر وسيظل كذلك".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ريال مدريد المتصدر، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 10 نقاط في المركز الـ13.