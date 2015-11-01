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جيرو: مباراة سوانزي ستساعدنا أمام بايرن ميونخ

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جيرو: مباراة سوانزي ستساعدنا أمام بايرن ميونخ جيرو: مباراة سوانزي ستساعدنا أمام بايرن ميونخ

يؤمن أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال أن الفوز على سوانزي سيتي في الدوري سيكون عاملا مهما في فوز فريقه على بايرن ميونخ في المباراة التالية من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أرسنال مع بايرن ميونخ على أرض الأخيرة، مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة.

جيرو قال في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي عقب مباراة سوانزي: "كان فوزا مهعما من جميع النواحي، وكنا بحاجة إليه".

جيرو أتبع "كنا بحاجة لذلك الفوز قبل مباراة بايرن يمونخ، بدأنا المباراة بهدوء لكننا دخلنا في الأجواء وصنعنا الفرص لتحقيق الانتصار".

وأضاف "المباراة منحتنا ثقة في أنفسنا، ومتفاءل جدا بتحقيق الفوز على بايرن ميونخ في المباراة التالية".

وفاز أرسنال ذهابا على بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

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