السيسى: قادرون على مواجهة كافة التحديات ويجب الحفاظ على وحدة الشعب المصرى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه حريص على التواصل مع الشعب المصرى، وكل أبناء الوطن، حول التحديات التى تواجه الوطن والآمال التى نتطلع إليها، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تحدث عن التحديات التى تواجه مصر بكل شفافية خلال فترة ترشحه للرئاسة.

وأضاف الرئيس، خلال ندوة للقوات المسلحة:" إننا قادرون معا على التغلب على كافة التحديات والمصاعب ولا يوجد تحد يقلقنا، سوى الحفاظ على وحدة الشعب المصرى، بينما باقى التحديات يمكن التغلب عليها بالمزيد من الجهد والوقت والصبر".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن التحدى الأول بعد ثورة 30 يونيو كان الأمن والاستقرار، وقد تم تحقيق الكثير فى هذا الأمر خلال العامين الماضيين، خاصة فى سيناء، التى لم يكن بها حيئذ سلطة للدولة، وكانت العناصر الإرهابية تتحرك بالعربات وعليها أعلام وأسلحة ثقيلة، بكل حرية فى شوارع الشيخ زويد ورفح.

وكشف الرئيس السيسى أن مصر واجهت خلال الفترة الماضية تحدى أمنى على الحدود الغربية، وقد كان هناك استعدادا لهذا التحدى منذ فترة طويلة، وتحديدا فى الفترة التى سبقت 30 يونيو بنحو 6 أشهر.

>وأضاف:" القوات الجوية وحرص الحدود والقوات الخاصة تحركت فى التوقيت المذكور، لحماية الحدود الغربية وكانت تعمل على مدار الساعة، فى أماكن لم يكن يدخلها بشر من قبل، من أجل حماية مصر من تهريب السلاح والمقاتلين اللى كانوا جايين يقلقوا راحة المصريين".

وأشار إلى أنه على الرغم من كل هذه التحديات لم نكن نعلن عنها حتى لا نصدر القلق لأبناء الشعب المصرى، لافتا إلى أن مصر فى معركة حقيقية ويجب ألا يغيب ذلك عن أعيننا، ونعمل معا من أجل الأمل الذى سيتحقق فى مدة زمنية ليست بالكبيرة، ولكن بتكلفة قد تكون كبيرة.

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