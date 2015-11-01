السيسى: "نحمى دولة ولا نحمى نظاما" وتحسن كبير فى الأمن الجنائى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، استمرار مصر وقواتها المسلحة فى تنفيذ المرحلة الثانية من عملية "حق الشهيد" فى سيناء، من أجل تطهير تلك المنطقة من الإرهاب بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المرحلة الأولى قد انتهت قبل عيد الأضحى، وحققت نتائج جيدة.

وأوضح السيسى خلال ندوة للقوات المسلحة، أن كثيرا من المسئولين بدول العالم الذين التقاهم أكدوا له أن مصر استطاعت تحقيق الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب أمر هام جدا للمواطن، حتى لا يروع أو يخاف.

وأضاف: "نحن نحمى دولة ولا نحمى نظاما، ونحمى بلدنا من الشر".

وأشار السيسى إلى أن هناك تحسنا كبيرا فى الأمن الجنائى حدث خلال الفترة الماضية، وأن مصر لن ترضى بالتصنيف، الذى كان يضعها فى مرتبة متأخرة فى هذا المجال، وأن الأمن هو السبيل لفتح كل الأبواب أمام التنمية والسير فى عملية الاستثمار على التوازى.

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