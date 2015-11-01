بعد حادث سقوط الطائرة الروسية.. وصول 5555 سائحا روسيا إلى شرم الشيخ

أكدت مصادر بمطار شرم الشيخ، وصول 5555 سائحًا روسيًا إلى مطار شرم الشيخ لقضاء عطلتهم داخل المدينة، بالإضافة إلى برنامج لزيارة "دهب ونبق".

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرحلات مستمرة فى مواعيدها داخل مطار شرم الشيخ دون أى تأثير حول حادث سقوط الطائرة الروسية.

وأشارت إلى أنه غادر 4766 سائحًا روسيًا مطار شرم الشيخ، متجهة إلى روسيا بعد انتهاء إجازتهم بالمدينة.

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