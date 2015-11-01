السيسى: سنتدخل لضبط الأسعار نهاية الشهر والجيش سيفتح منافذ للسلع الأساسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مشكلة الأسعار لم تغب عنه طوال الفترة الماضية، قائلا:"أوعوا تتصوروا أنه يغيب عنى ارتفاع الأسعار.. أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين إزاى، وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة خلصت تدخلها لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللى هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية، هى الدولة والقوات المسلحة التى ستفتح منافذ للسلع الأساسية.. واللى عنده حاجة يصرفها.. فلن نسمح بزيادة الأسعار وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله".

وأضاف السيسى:"يمكن تكون مشكلة الدولار خلال الشهور الماضية ساهمت فى ارتفاع أسعار بعض السلع خاصة الأساسية، لكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة سيتم توفير السلع بنفقات مخفضة".

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