الدفاع بـ"أجناد مصر": المتواجدون بالقفص ليسوا المتهمين..والقاضى يرفع الجلسة

شهدت قاعة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، مشادة كلامية بين دفاع المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر " الإرهابى وهيئة المحكمة،>جاء ذلك عقب تأكيد أحد أعضاء الدفاع أن المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام ليسوا هم المتهمين فى القضية.

وطالب دفاع المتهم السابع بإثبات كلامه فى محضر الجلسة، ورد رئيس المحكمة: أن الدفاع يريد تعطيل سير القضية، ورفع رئيس المحكمة الجلسة.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.



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