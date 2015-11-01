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انفجار سيارة مفخخة قرب فندق في مدينة أب اليمنية

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انفجار سيارة مفخخة قرب فندق في مدينة أب اليمنية انفجار سيارة مفخخة قرب فندق في مدينة أب اليمنية

أرشيفية

قتل شخص وإصيب 13، حالة 3 منهم خطيرة انفجرت سيارة مفخخة قرب فندق في مدينة إب، التي يسيطر عليها الحوثيون، وسط اليمن،ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وبحسب ما ذكرت “BBC”  طوق الحوثيون مكان التفجير وباشروا حملة اعتقالات في عدد من المنازل بالمدينة التي يسيطرون عليها منذ عدة أشهر.

و اندلعت معارك ضارية  فجر الأحد في مشارف بلدة الرضمة، أحد أهم معاقل الحوثيين في محافظة إب.

وقامت طائرات التحالف العربي باسقط مناشير على أحياء في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة بلدات في ريف صنعاء ومحافظة عمران شمالي اليمن تحذر سكان تلك المناطق من إيواء الحوثيين أو السماح لهم بتخزين الأسلحة في المناطق السكنية.

واستمرت طائرات التحالف المقاتلة في شن غارات عنيفة على مواقع الحوثيين ومخازن الأسلحة التي يسيطرون عليها الحوثيين

 

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