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السيسى يشهد ندوة تثقيفية بمسرح الجلاء للقوات المسلحة

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السيسى يشهد ندوة تثقيفية بمسرح الجلاء للقوات المسلحة السيسى يشهد ندوة تثقيفية بمسرح الجلاء للقوات المسلحة
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الندوة التثقيفية العشرين بعنوان "أكتوبر الإرداة والتحدى" فى مسرح الجلاء بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار والفريق محمود حجازى رئيس الأركان، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، بالإضافة إلى الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة.

وعرضت القوات المسلحة، خلال الندوة فيلما تسجيليا عن معركة كبريت، التى قاد خلالها رجال القوات المسلحة أشرس المعارك ضد العدو الاسرائيلى فى أكتوبر 1973، بالإضافة إلى فيلم عن دور الشهيد إبراهيم عبد التواب قائد الكتيبة التى خاضت معركة كبريت.

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