فريق من النيابة ولجنة فنية مصرية روسية لمعاينة حطام الطائرة المنكوبة

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن النيابة العامة تواصل لليوم الثانى على التوالى معاينة حطام الطائرة المدنية الروسية المنكوبة، مشيرا إلى قيام لجنة الحوادث المركزية التابعة للطيران المصرى بفحص الصندوق الأسود للطائرة لبيان أسباب الحادث، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأشارت المصادر إلى تشكيل لجنة مكونة من أعضاء فنيين من شركة إير باص للطيران، وفنيين بالطيران المدنى الروسى وفنيين ألمان وستة خبراء من لجنة السلامة التابعة لوزارة الطيران المدنى.

وكشفت المصدر عن وصول وفد من المحققين من الجانب الروسى والجانب الألمانى فى مكان حادث الطائرة لمتابعة التحقيقات، بالإضافة إلى وفد فرنسى من المتوقع أن يصل مساء اليوم.

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