بالصور.. أبشع 8 حوادث للطيران المدنى الروسى خلال 21 عاما

تعد أكبر كارثة من كوارث الطيران المدنى الروسى هى حادثة تحطم الطائرة الروسية آيرباص 321 فى شبه جزيرة سيناء المصرية وعلى متنها 224 شخصا، وسقوطها عقب مرور 23 دقيقة من إقلاعها من مطار مدينة شرم الشيخ السياحية.

ومن بين الحوادث 8 كوارث وهى:

1. 31 أكتوبر 2015 سقوط طائرة آيرباص 321 تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية Metrojet ("Kogalymavia")، وكانت الرحلة 9268 فى طريقها من شرم الشيخ (مصر) إلى سان بطرسبورج (روسيا)، تحطمت على بعد 100 كم من العريش فى شمال سيناء، وكان على متنها 224 شخصا و217 راكبا وسبعة من أفراد الطاقم. وأسفرعن وفاة الجميع. وهذا هو أكبر عدد من الضحايا فى تاريخ الطيران المدنى للاتحاد الروسى.

2. 22 أغسطس 2006 طائرة ركاب من طراز توبوليف 154 (رقم التسجيل RA-85185) تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية "بولكوفو"، كانت الرحلة 612 فى طريقها من أنابا الروسية — سانت بطرسبورج، تحطمت بالقرب من قرية سوخا بالكا (منطقة دونيتسك، أوكرانيا). مما أسفر عن مقتل 160 راكبا و10 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

3. 4 يوليو 2001 طائرة ركاب من طراز توبوليف 154 (رقم التسجيل RA-85845) تابعة لشركة الطيران "فلاديفوستوك"، وكانت الرحلة 352 فى طريقها من ايكاترينبرج — إيركوتسك — فلاديفوستوك، أثناء هبوطها فى مطار ايركوتسك تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها 145 شخصا — 136 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

4. 29 أغسطس 1996 طائرة ركاب من طراز توبوليف 154 (رقم التسجيل RA-85621) وكانت الرحلة رقم 2801 فى طريقها من فنوكوفو إلى ونغيرباين (النرويج)، تحطمت فى منطقة جبلية على بعد 14.2 كم من المدرج، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها — 141 شخصا.

5. 9 يوليو 2006 طائرة ركاب من طراز آيرباص A310-300 (رقم التسجيل F-OGYP) تابعة لشركة طيران "سيبيريا"، كانت الرحلة 778 فى الطريق من موسكو — إيركوتسك، وهبطت فى مطار وانزلقت على المدرج، وضربت الجدار الخرسانى بسرعة حوالى 180 كلم / ساعة، وكان على متنها 203 شخصا، 195 راكبا و8 من أفراد الطاقم قتل 125.

6. 3 يناير 1994 طائرة ركاب من طراز توبوليف 154 (رقم التسجيل RA-85656) تابعة للخطوط الجوية الروسية "بايكال"، كانت الرحلة 130 تقوم برحلات منتظمة من ايركوتسك — موسكو، تحطمت بعد 12 دقيقة من إقلاعها بسبب حريق فى المحرك الثانى، وفقدت السيطرة وهى تطير بسرعة 500 كم / ساعة تحطمت فى مزرعة للألبان، مما أسفر عن مقتل 125 شخصا بينهم ستة أطفال.

7. 14 سبتمبر 2008 طائرة بوينغ 737-505 (رقم التسجيل VP-BKO) شركة الطيران الروسية "ايروفلوت نورد"، كانت تقوم برحلة من موسكو — بيرم، وأثناء الهبوط تدحرج الجناح الأيسر، وانخفض بشكل حاد، وضرب الأرض ودمر تماما 11 كم من مدرج المطار، وقتل 88 شخصا، ستة من أفراد الطاقم و82 راكبا.

8. 4 أكتوبر 2001 على البحر الأسود تحطمت طائرة ركاب من طراز توبوليف 154 (رقم التسجيل RA-85693) تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية "سيبيريا"، قادمة من تل أبيب (اسرائيل) إلى نوفوسيبيرسك (روسيا)، قتل 78 شخصا — 66 راكبا و12 من أفراد الطاقم، وكشفت التحقيقات أن الطائرة ضربت بصاروخ أوكرانى تابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-200، تم إطلاقه خلال تدريبات عسكرية.



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تحطم الطائرة الروسية فى سيناء



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حادث أوكرانيا عام 2006



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حادث مدينة بيرم الروسية



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حادث طائرة روسية



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طائرة تو 154 تصدم الأرض



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طيران سيبيريا



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حادث طائرة



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حادث لطائرة مدنية روسية

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