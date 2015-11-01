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الإندبندنت: رضيعة عمرها 10 أشهر أصغر ضحايا الطائرة الروسية

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الإندبندنت: رضيعة عمرها 10 أشهر أصغر ضحايا الطائرة الروسية الإندبندنت: رضيعة عمرها 10 أشهر أصغر ضحايا الطائرة الروسية

>قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن أصغر ضحايا الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء أمس، السبت، رضيعة عمرها 10 أشهر كانت فى طريقها للعودة إلى بلادها مع والديها.

وأشارت الصحيفة إلى أن 17 طفلا على الأقل كانوا بين ركاب الطائرة أيرباص A321، بينما كانت هناك 138 امرأة و62 رجلا جميعهم يحملون الجنسية الروسية فيما عدا ثلاثة أوكرانين.

وأوضحت الصحيفة أن أسماء ركاب الطائرة تشير إلى أن أغلبية الركاب كانوا فى مجموعات عائلية، ويعتقد أنهم كانوا فى إجازات سياحية فى طريقهم للعودة إلى روسيا بعد قضاء إجازتهم فى البحر الأحمر.


>- وزارة الطوارئ الروسية تستعد لنقل جثث الضحايا من مصر لموسكو
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- وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء
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- وزير الكهرباء يتوجه للسفارة الروسية لتقديم العزاء فى ضحايا الطائرة المنكوبة
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- الأسوشيتدبرس:مساعد طيار الطائرة المنكوبة شكا من حالتها لابنته قبيل الإقلاع
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- الوزراء: وصول163 جثة من ضحايا الطائرة الروسية لمشرحة زينهم ومعهد ناصر
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- وفد روسى يشارك اليوم فى التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء
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- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
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مصر 365

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