الصحة: تطعيم 2 مليون و155 ألف طفل بالمحافظات فى اليوم الأول لحملة الحصبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 2 مليون و155 ألف طفل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى، والتى بدأت أمس السبت 31 أكتوبر 2015، وتستمر حتى 21 نوفمبر المقبل، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها اليوم، أن الحملة تستهدف تطعيم 24 مليون طفل بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية للوقاية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية، حيث إن مرض الحصبة مرض فيروسى معدى من أعراضه الحمى والطفح الجلدى مع رشح فى الأنف والتهاب بالملتحمة والسعال.

وأوضحت وزارة الصحة أن تكلفة الحملة 165مليون جنيه، وترتكز استراتيجيتها على رفع مناعة الأطفال ضد المرض من خلال تنفيذ حملة تطعيم قومية، وأنه يشارك فى تنفيذ الحملة 82 ألفاً من الأطقم الطبية والفنية المدربة، لافتة إلى أنه يتم تطعيم جميع الأطفال مجاناً بواسطة الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس بجميع المحافظات.

وأكدت وزارة الصحة أن الطٌعم المستخدم فى الحملة (MR) آمن تماماً، وتم توفيره عن طريق هيئة اليونيسيف، ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، وتم تحليله فى بلد المنشأ وأيضاً هيئة الرقابة فى الهند معترف بها من منظمة الصحة العالمية، وتم أيضاً تحليل الطعم فى هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات فى مصر.

كما أنه يتم استخدام السرنجات ذاتية التلف فى جميع التطعيمات الروتينية والحملات القومية، ويتم التخلص الآمن من النفايات لحماية الأشخاص المستهدفين من التطعيم والفريق الصحى والبيئة لضمان عملية الحقن الآمن وعدم انتقال الأمراض المنقولة من خلال الدم.

تأتى هذه الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى للحد من حالات الإصابة بالمرض، والتى بلغت 5085 حالة منذ يناير2015 وحتى الآن، وتنفيذاً لتوصية اللجنة العليا للتطعيمات وهى أعلى لجنة فنية فى مجال التطعيمات وتتشكل من الخبراء من أساتذة الجامعات المصرية وممثلى القطاع الوقائى وكذلك خبراء من منظمة الصحة العالمية وهيئة اليونيسيف.

وأهابت وزارة الصحة المواطنين التعاون مع الفرق الطبية المسئولة عن التطعيم فى جميع المحافظات والحرص على تلقى أبنائهم للطعم خلال فترة الحملة حفاظاً على صحتهم.