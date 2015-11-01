أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى: لا نمانع التعاون مع موسكو لاستجلاء الحقيقة فى حادث الطائرة المنكوبة

Google+ Print
السيسى: لا نمانع التعاون مع موسكو لاستجلاء الحقيقة فى حادث الطائرة المنكوبة السيسى: لا نمانع التعاون مع موسكو لاستجلاء الحقيقة فى حادث الطائرة المنكوبة
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى إلى دولة روسيا، قيادة وحكومة وشعبا، فى ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية الروسية فوق الأجواء المصرية.

وطالب السيسى، خلال الندوة التثقيفية العشرين التى نظمتها القوات المسلحة بالوقوف دقيقة، حدادا على أرواح ضحايا الحادث، معربا عن ترحيبه بأى تعاون مع الجانب الروسى فى الكشف عن أسباب الحادث، بالرغم من أن هى المعنية بالتحقيق فى هذا الأمر، لافتا إلى أن مصر ليس لديها أى مانع فى التعاون مع موسكو من أجل استجلاء الحقيقة.

وطالب الرئيس بعدم الاستعجال فى الإعلان عن أسباب الحادث قبل انتهاء التحقيقات، قائلا: "فى مثل هذه الحالات لابد من ترك الأمر للمتخصصين وعدم الخوض فى الحديث عن أسباب سقوط الطائرة، نظرا لأن هذا الأمر يخضع لتحقيقات موسعة، وإجراءات فنية معقدة".


>- السيسى يشهد ندوة تثقيفية بمسرح الجلاء للقوات المسلحة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر