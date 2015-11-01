السيسى: لا نمانع التعاون مع موسكو لاستجلاء الحقيقة فى حادث الطائرة المنكوبة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التعازى إلى دولة روسيا، قيادة وحكومة وشعبا، فى ضحايا حادث سقوط الطائرة المدنية الروسية فوق الأجواء المصرية.

وطالب السيسى، خلال الندوة التثقيفية العشرين التى نظمتها القوات المسلحة بالوقوف دقيقة، حدادا على أرواح ضحايا الحادث، معربا عن ترحيبه بأى تعاون مع الجانب الروسى فى الكشف عن أسباب الحادث، بالرغم من أن مصر هى المعنية بالتحقيق فى هذا الأمر، لافتا إلى أن مصر ليس لديها أى مانع فى التعاون مع موسكو من أجل استجلاء الحقيقة.

وطالب الرئيس بعدم الاستعجال فى الإعلان عن أسباب الحادث قبل انتهاء التحقيقات، قائلا: "فى مثل هذه الحالات لابد من ترك الأمر للمتخصصين وعدم الخوض فى الحديث عن أسباب سقوط الطائرة، نظرا لأن هذا الأمر يخضع لتحقيقات موسعة، وإجراءات فنية معقدة".

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