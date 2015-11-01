تقرير| «روز اليوسف» لبنانية هاجرت إلى البرازيل قهرًا لتصبح ممثلة وسياسية في مصر

تقرير: عايدة رضوان

سيرة ذاتية حملت بين أسطرها ما يمحي معنى الاستحالة، حيث رضخت أمام إرادتها الصعاب، ولم تستوقفها النكسات، فقد تمكنت “روز اليوسف” من إيجاد وطن بعد غربة فرضت عليها، لتبدأ نجاحاتها من خشبة المسرح وحتى صفحات السياسة، ولتكن أول سيدة تنشأ مجلة ذات توجه سياسي، والتي خلدت اسمها.

روز اليوسف

وُلدت فاطمة محمد محيي الدين يوسف «روز اليوسف» في طرابُلس – شمال لبنان، يوم الـ 15 من يناير عام 1898م، من عائلة ذات أصولٍ تركية، وتُوفيت أمها بعد بضعة أيام من ولادتها، وسارع والدها بمغادرة لبنان إلى أسطنبول؛ تاركًا ابنته تترعرع مع أسرة مسيحية، هي التي قامت بتسميتها روزاليوسف؛ بدلًا من فاطمة اليوسف.

ونشأت “روز”، وهي تظنّ أنها تعيش وسط أسرتها الحقيقية، إلى أن أدركت الحقيقة بعد أن أتمت عامها العاشر، وكانت قد عانت الضرب والحرمان في أسرة غير أسرتها، إلى أن وافقت الأسرة على هجرتها إلى البرازيل مع واحدة من الأسر المارونية.

روز اليوسف وسارة برنارد الشرق

فرت “روز” أثناء توقف السفينة في الإسكندرية، حيث غافلت الأسرة اللبنانية، التي كانت بصحبتها، لتتعرّف على عزيز عيد، الذي اكتشفها فنيًا وضمّها لفرقته المسرحية، والتي كانت تضمّ العملاق نجيب الريحاني.

وتألقت “فاطمة”، على مسارح الإسكندرية، وتطلّعت إلى أضواء القاهرة، وبالفعل تمكنت من السفر إلى القاهرة، والتحقت بفرقة “جورج أبيض”، ثم كوّن الفنان “يوسف وهبي” فرقة “رمسيس”، وأصبحت روزاليوسف بطلة الفرقة بلا منازع، وقامت بدور البطولة في مسرحية “غادة الكاميليا”؛ مما جعل النقاد يكتبون أن روزاليوسف قدّمت الدور أفضل من الممثلة البريطانية سارة برنارد، كي يطلق عليها “سارة برنار الشرق”.

اعتزال وارتباط وحرمان

اختلفت “فاطمة”، مع الفنان يوسف وهبي، فإنضمّت إلى فرقة الريحاني؛ ولكنها لم تجد نفسها في المسرح الساخر، فاعتزلت التمثيل، وبدأت رحلة الأدب؛ خاصةً أنها قبل الإنضمام إلى فرقة جورج أبيض – وهي دون التاسعة عشرة – قابلت الأديب محمد عبد القدوس، ليتزوجا لبضعة أشهر، ولينتهي ارتباطهما بعد فترةٍ قصيرة، أثناء فترة حاملها في شهرها السابع، لتنجب الأسطورة الأدبية، التي خلدت “إحسان عبدالقدوس”.

حُرمت روزاليوسف من ابنها البكر؛ حيث أصرّ والد طليقها الشيخ أحمد رضوان، على أن يأخذ الولد في بيته؛ ليقوم بتربيته، بعيدًا عن “الصبيّة الشامية التي أفسدت ابنه”؛ كما كان ينظر لها الشيخ.

لتأتي الزيجة الثانية، والتي كانت من الممثل والصحفي “زكي طليمات”، والذي أنجبت منه ابنتها آمال؛ ولم تنقض فترة طويلة قبل أن تنفصل عن طليمات.

أما الزيجة الثالثة والأخيرة، فكانت من المحامي قاسم أمين، وهو حفيد المفكّر قاسم أمين، صاحب كتاب “تحرير المرأة” .

تبدل مسار

وبعد توالي عدة نكسات كان من شأنها القضاء عليها، تبدل مسار “روز”، عندما تقدمت بطلب ترخيص لإنشاء دار نشر، والذي تمكنت من الحصول عليه في عام 1925م، ترخيصٍ لمجلة أدبية وفنية مسرحية، والتي سميت بـ”روز اليوسف”، ونجحت بمواردها المحدودة، ومساندة أصدقائها في الوسط الفني، أن تنشىء المجلة.

ويذكر وصف “آمال طليمات”، ابنة “روز” للمجلة، بـ”أنها مجلة بدون مكتب، ولا رواتب، ولا لحظة راحة”.

روز اليوسف ما بين الأدب والسياسة

وكانت المجلة، هي بداية مشوار “فاطمة” في عالم الصحافة والنشر، الذي خلد اسمها، والتي كانت قد بدأت كمجلة أدبية ثقافية، ولكن كان للسياسة رأيٍ آخر؛ فسكرتير حزب الوفد الزعيم مكرم عبيد، كان يرى في الكتابة الساخرة للناقد محمد التابعي وزملائه قوة تجعلها الأنسب لعالم السياسة؛ لذا سارع بطرح الفكرة على السيدة “روز”، فتحمست بسرعة؛ لأن الحس الوطني لديها كان في أوج حالاته.

صعاب وصراعات وصمود

وبعد تحول مسار “روز اليوسف” بفترة قصيرة، بدأت “فاطمة” دفع ثمن اقتحام مجلتها عالم السياسة، خاصةً أثناء فترات الاضطرابات السياسية في مصر، فقد سُحبت رخصة المجلة منها، فاضطرت لإصدارها تحت اسمٍ جديد مؤقتًا كي تستمر في نشر المقالات النارية ضد الاحتلال الإنجليزى التي أثارت الحكومة، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة.

ويذكر أنه وبعد أن أصبحت مؤسسة “روزاليوسف” كيانًا قائمًا بحد ذاته، وكلمةً مسموعة، حيث راح كبار الصحفيين يكتبون في صفحاتها، صفحات أنجبت أسماء خلدتها كتاباتهم، تعمّد حزب الوفد، الإطاحة بـ”روز اليوسف”، حيث أعلن قطع العلاقة بينه وبين روزاليوسف بشكلٍ مهين، وشاركت صحف أخرى في هذا الأمر بُغية ضرب توزيع روزاليوسف، الذي هيمن على الصحافة المصرية خلال النصف الأول من الأربعينيات؛ فكانت الضربة القاضية للجريدة، والتي كانت قد أنشأت عن المجلة في الـ 25 من مارس عام 1935م، أما المجلة فقد تماسكت وظلّت على قيد الحياة حتى يومنا هذا.

مازالت دار النشرالعريقة التي أنشأتها والمجلة الرئيسية التي تصدر عنها قائمة، وكأن “روز” مازالت على قيد الحياة، رغم وفاتها في الـ12 من إبريل عام 1958م، فبعض الأشخاص تؤتي من الأفعال ما يكفل تخليد أسماءهم.