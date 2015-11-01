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لصوص يكشفون بيانات 2000 من عملاء فودافون في بريطانيا

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لصوص يكشفون بيانات 2000 من عملاء فودافون في بريطانيا لصوص يكشفون بيانات 2000 من عملاء فودافون في بريطانيا

أرشيفية

أعلنت شركة فودافون العملاقة للاتصالات أن 1827 عميلا من عملائها في بريطانيا معرضون للاحتيال بعد حصول لصوص على بياناتهم الشخصية.

وبحسب ما ذكرت “BBC” استخدم اللصوص بيانات عملاء حصلوا عليها من “مصدر غير معروف” لدخول حسابات شخصية بين يومي الأربعاء والخميس، بحسب فودافون.

وأوضحت الشركة أن اللصوص حصلوا بشكل مبدئي على أسماء العملاء، الذين تعرضت حساباتهم الشخصية للانتهاك، وكذلك أرقام هواتفهم المحمولة وبعض بياناتهم البنكية.

وأكدت فودافون،على أن هذه البيانات لا يمكن استخدام  في الوصول إلى الحسابات البنكية ، لكن يمكن استخدامها في محاولة الاحتيال على العملاء.
> وبالرغم من هذا، أصرت فودافون على أن نظامها لم يتعرض للاختراق، وأن البروتوكلات الأمنية الخاصة بها “فعالة بصفة رئيسية”.
> ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من تعرض شركة “توك توك” في بريطانيا لهجوم الكتروني قد يكون أسفر عن كشف بيانات شخصية وبنكية لعملاء.

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