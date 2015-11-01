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«النائب العام» ينتدب فنيين روس وألمان ومصريين لفحص الصندوق الأسود للطائرة

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«النائب العام» ينتدب فنيين روس وألمان ومصريين لفحص الصندوق الأسود للطائرة «النائب العام» ينتدب فنيين روس وألمان ومصريين لفحص الصندوق الأسود للطائرة

مسجل بيانات الرحلة – ارشيفية

قرر «النائب العام» المستشار نبيل أحمد صادق؛ تشكيل لجنةً مكونةً من أعضاء فنيين من شركة “آيرباص” للطيران، فنيين بالطيران المدني الروسي، فنيين ألمان، وستة خبراء من لجنة السلامة التابعة لوزارة الطيران المدني؛ وذلك لفحص التسجيلات الموجودة بصندوقي تسجيل بيانات رحلة الطائرة الروسية المنكوبة( الصندوقين الأسودين).

يذكر أن طائرة روسية طراز “آير باص” 321 غادرت مطار شرم الشيخ صباح أمس السبت، إلا إنها سقطت نصفين بعد 23 دقيقةً من الاقلاع والتحليق على ارتفاع 31 ألف قدمٍ، وعلى متنها 224 مسافرًا بينهم 7 من طاقم الرحلة قضوا جميعًا إثر تحطم الطائرة بمنطقة الحسنة جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

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