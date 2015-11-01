تأجيل قضية «اقتحام سجن بورسعيد» للغد

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 51 متهماً بـ “إقتجام سجن بورسعيد” لجلسة الغد ، لسماع شهادة الضباط “محمود نبيل ” و “كريم أبو زيد ” و “أحمد عراقي” فضلاً عن أمين الشرطة “محمد حماد ” مع إستمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.

وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.