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وزير النقل يصل المنيا ويتفقد طريق الشيخ فضل – رأس غارب

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وزير النقل يصل المنيا ويتفقد طريق الشيخ فضل – رأس غارب وزير النقل يصل المنيا ويتفقد طريق الشيخ فضل – رأس غارب

الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات

وصل، منذ قليل، الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات، فى زيارة لمحافظة المنيا يتفقد خلالها عددا من الطرق التابعة للمشروع القومى للطرق ومنها طريق الشيخ فضل – رأس غارب، كما يتفقد الطريق الصحراوى الغربى والازدواج بالطريق الزراعى ثم كوبرى الاخصاص العلوى بمدينة المنيا إلى جانب ورش الإضافية على الطريق الزراعى ومحطة السكة الحديد بالمنيا.

وبدأ الجيوشى جولته التفقدية بتفقد طريق الشيخ فضل رأس غارب والذي يبلغ طوله 90 كيلو مترا، ويربط بين المنيا والبحر الأحمر، حيث شدد الوزير على ضرورة.

وشدد على ضرورة متابعة العمل وسرعة الانتهاء منه لتسليمه فى موعده، قام الجيوشى بتوجيه بعض الإرشادات الفنية الخاصة بالمشروع.

 

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