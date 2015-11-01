حبارة ينكر الاتهامات الموجهة له في «قتل مخبر»

أنكر عادل حبارة، أمام محكمة جنايات الزقازيق، صلته بالاتهام الموجه إليه، بشأن ضلوعه عمدًا مع سبق الإصرار في واقعة قتل ربيع عبد الله علي، مخبر أمن بوحدة مباحث أبو كبير بالشرقية، قائلًا: “الكلام ده ماحصلش وأمن الدولة هي من لفقت لي تلك التهمة”.

من ناحية أخرى، طالب الدفاع بمناقشة شهود الإثبات حول الواقعة محل القضية، لتقرر المحكمة على الفور، رفع الجلسة لاتخاذ القرار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عادل محمد إبراهيم، الشهير بـ”عادل حبارة”، في القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله علي بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا في ذلك السلاح الناري، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلًا مع آخر مجهول دراجة بخارية.