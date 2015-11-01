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تأجيل محاكمة حبارة في «أحداث أبوكبير» لـ3 نوفمبر

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تأجيل محاكمة حبارة في «أحداث أبوكبير» لـ3 نوفمبر تأجيل محاكمة حبارة في «أحداث أبوكبير» لـ3 نوفمبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، تأجيل محاكمة عادل حبارة، لاتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية، لجلسة 3 نوفمب، لمناقشة الشهود.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عادل محمد إبراهيم والشهير بـ”عادل حبارة” فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمداً مع سبق الإصرار والترصد، مستخدماً فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلاً مع آخر مجهول دراجة بخارية.

 

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