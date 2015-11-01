محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والاحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث سيول أو أى كوارث أو أزمات وخاصة خلال فصل الشتاء ومع التوقعات بحدوث سيول على أغلب محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة والعميد أسامة البدرى المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى من وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء الاحياء والمدن ومديري الادارات المختلفة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على متابعة تجهيز مخيمات الاغاثة ومعسكرات الايواء بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالاضافة الى تجهيز جميع الوحدات المحلية بمعدات الكسح واللوادر ومعدات الشفط والقلابات والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من فعالية وكفاءة تشغيل بيارات الصرف وطلمبات شفط المياه ومراجعة جميع مخرات السيول وسدود الاعاقة بصفة مستمرة.

وأكد العميد محمد الكردى مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط على رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الاطفاء المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة والبالغ 34 نقطة إطفاء مزودة بسيارات الاطفاء ومعدات شفط المياه وتزويدها بالطلمبات العائمة والتي تستخدم فى شفط ورفع تجمعات المياه.