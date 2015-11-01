«MBC» عن أزمة «أسعد الله مسائكم»: نحترم التليفزيون المصري وكانت مجرد فقرة ساخرة

تعليقاً على ما أثارته الحلقة الأخيرة من البرنامج الكوميدي الساخر “أسعد الله مساءكم من جديد”، الذي يُقدّمه الإعلامي أكرم حُسني، التى تضمّنت إحدى فقراتها أغنية تسخرمن “التلفزيون المصري”،

أكدت شبكة قنوات “MBC مصر” وإدارتها ،أنها تكن الاحترام الكامل لـ “اتحاد الإذاعة والتلفزيون” في مصر، وقيادته وكافة العاملين فيه،موضحة انه لا يجوز تحميل فقرة وردت في البرنامج الكوميدي الساخر “أسعد الله مساءكم من جديد”، الذي يُقدّمه الإعلامي أكرم حُسني، أكثر ممّا تحتمل، ،والسعي لتضخيمها،ووضعها خارج سياقها الكوميدي الفني الطبيعي.

وقالت الشبكة فى البيان الذى أصدرته اليوم الأحد.”تكُن شبكة قنوات “MBC مصر” وإدارتها الاحترام الكامل والمتواصل لـ “اتحاد الإذاعة والتلفزيون” في مصر، وقيادته وكافة العاملين فيه، كما تثمّن تاريخه المشرّف، ودوره الطليعي، والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، على كافة الصعد والمستويات. وفي السياق ذاته، تعتز “MBC مصر” بعلاقتها المهنية الوطيدة مع “الاتحاد”، والتي تمتد لعقود طويلة، وتستمر حاضراً ومستقبلاً، إن شاء الله.”

كمخما أضافت “-ثانياً، “أسعد الله مساءكم من جديد” برنامج كوميدي ساخر بامتياز وناجح جماهيريا. وبالتالي، لا يجوز تحميل فقرة وردت فيه أكثر ممّا تحتمل، والسعي – عن سابق قصد وتصميم، ولأهدافٍ مشبوهة – إلى تضخيم تلك الفقرة، و/أو وضعها خارج سياقها الكوميدي الفني الطبيعي، و/أو اعطائها مدلولات لا تحملها أصلاً، وذلك خدمة لغايات باتت معروفة من الجميع.

وأختتمت بيانها بالقول “إقتضى التوضيح لوضع الأمور في نصابها الحقيقي ،واعادتها إلى سياقها الطبيعي، بعيداً عن السجال الدائر، والرغبة المتمادية من قبل بعضهم في التضخيم والاستغلال والإساءة المتعمّدة لـ “MBC مصر” وجمهورها من جهة، والإعلام المصري برمّته من جهة ثانية.