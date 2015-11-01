محامى حفيدة حسين سالم: زوج موكلتى أقام ضدها إنذار طاعة بمحكمة الأسرة

صرح المحامى محمد الدكر، أن موكلته دونيا خالد حسين سالم، حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، قد أقيم ضدها إنذار طلب طاعة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد نشوب خلافات زوجيه بينها وبين زوجها.

وأكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لقد تم اكتشاف الإنذار الذى تقدم به زوج المدعى عليها "عمرو.ا" بالصدفة أمام محكمة الأسرة، وقمنا برفع طلب تسوية يحمل رقم 3187 لسنة 2015، مما دفعنا للاعتراض على إنذار الطاعة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لذلك، وهى بحسب قانون الأحوال الشخصية ثلاثين يوما.

يذكر أن الزوج حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قد تزوج من المدعى عليها بتاريخ 9 إبريل 2010، وأنجب منها الطفلة "ملك"، البالغة من العمر 3 سنوات والمقيمة مع والدتها بإسبانيا.