أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: 800 مليون جنيه لاستكمال تطوير المناطق العشوائية الخطرة

Google+ Print
رئيس الوزراء: 800 مليون جنيه لاستكمال تطوير المناطق العشوائية الخطرة رئيس الوزراء: 800 مليون جنيه لاستكمال تطوير المناطق العشوائية الخطرة
قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توفير 800 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الجارية لتطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة والمهددة للحياة، خاصة فى محافظة القاهرة، جاء ذلك خلال اجتماع وزارى عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والمالية والتضامن الاجتماعى والبيئة والتنمية المحلية والصحة والثقافة ومحافظ القاهرة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل أكد على أن خطة تطوير المناطق العشوائية تحتل أولوية قصوى فى برنامج ، خاصة وأنها تعود بالنفع المباشر على المواطن البسيط، وطالب رئيس الوزراء بالبدء فورًا فى إجراءات تطوير منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع عاجل يضم وزيرى الأوقاف والإسكان، بالإضافة إلى محافظ القاهرة ورئيس هيئة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى مشروع تطوير منطقة المنيل القديم.

وقدم وزير الإسكان خلال الاجتماع مقترحًا لمشروع لإخلاء من العشش والمناطق المهددة للحياة فى 3 سنوات بتكلفة تقدر بنحو 12.6 مليار جنيه، وتضمن المقترح مصادر التمويل اللازمة لتغطية التكلفة منها 3 مليارات من الموازنة العامة للدولة على 3 سنوات، 4.9 مليار جنيه العائد المتوقع من مشروعات التطوير الجارية من قيمة الأراضى ومقابل التحسين، بالإضافة إلى 25% من دخل الضريبة العقارية (3 مليارات جنيه)، إلى جانب المنح والهبات فى إطار المسئولية المجتمعية (2 مليار جنيه).

ومن جانبه، قدم محافظ القاهرة عرضًا عن خطة تطوير المناطق العشوائية بالعاصمة، حيث أشار إلى المشروعات الخاصة ببناء وحدات سكنية لسكان المناطق المهددة للحياة ذات الخطورة الداهمة، خاصة فى منشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله وبطن البقرة، ومناطق الخطورة من الدرجة الثانية مثل تل العقارب، وعزبة أبو حشيش وعزبة أبو قرن، وحكر السكاكينى ورملة بولاق وعرب حصن.

كما أشار العرض إلى نسب تنفيذ مشروعات بناء وحدات سكنية بديلة لتلك المناطق المهدد للحياة وعددها ( 27 ألف وحدة سكنية)، حيث وصلت نسبة تنفيذ بناء 11 ألف وحدة سكنية الجارية فى مشروعى (الاسمرات 1، والاسمرات 2) 85%، و25% على التوالى باستثمارات إجمالية تقدر بحوالى مليار جنيه منها 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لمشروع الاسمرات 2.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر