رئيس الوزراء: 800 مليون جنيه لاستكمال تطوير المناطق العشوائية الخطرة

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توفير 800 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الجارية لتطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة والمهددة للحياة، خاصة فى محافظة القاهرة، جاء ذلك خلال اجتماع وزارى عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والمالية والتضامن الاجتماعى والبيئة والتنمية المحلية والصحة والثقافة ومحافظ القاهرة.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل أكد على أن خطة تطوير المناطق العشوائية تحتل أولوية قصوى فى برنامج الحكومة، خاصة وأنها تعود بالنفع المباشر على المواطن البسيط، وطالب رئيس الوزراء بالبدء فورًا فى إجراءات تطوير منطقة تل العقارب بحى السيدة زينب.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع عاجل يضم وزيرى الأوقاف والإسكان، بالإضافة إلى محافظ القاهرة ورئيس هيئة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى مشروع تطوير منطقة المنيل القديم.

وقدم وزير الإسكان خلال الاجتماع مقترحًا لمشروع لإخلاء مصر من العشش والمناطق المهددة للحياة فى 3 سنوات بتكلفة تقدر بنحو 12.6 مليار جنيه، وتضمن المقترح مصادر التمويل اللازمة لتغطية التكلفة منها 3 مليارات من الموازنة العامة للدولة على 3 سنوات، 4.9 مليار جنيه العائد المتوقع من مشروعات التطوير الجارية من قيمة الأراضى ومقابل التحسين، بالإضافة إلى 25% من دخل الضريبة العقارية (3 مليارات جنيه)، إلى جانب المنح والهبات فى إطار المسئولية المجتمعية (2 مليار جنيه).

ومن جانبه، قدم محافظ القاهرة عرضًا عن خطة تطوير المناطق العشوائية بالعاصمة، حيث أشار إلى المشروعات الخاصة ببناء وحدات سكنية لسكان المناطق المهددة للحياة ذات الخطورة الداهمة، خاصة فى منشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله وبطن البقرة، ومناطق الخطورة من الدرجة الثانية مثل تل العقارب، وعزبة أبو حشيش وعزبة أبو قرن، وحكر السكاكينى ورملة بولاق وعرب حصن.

كما أشار العرض إلى نسب تنفيذ مشروعات بناء وحدات سكنية بديلة لتلك المناطق المهدد للحياة وعددها ( 27 ألف وحدة سكنية)، حيث وصلت نسبة تنفيذ بناء 11 ألف وحدة سكنية الجارية فى مشروعى (الاسمرات 1، والاسمرات 2) 85%، و25% على التوالى باستثمارات إجمالية تقدر بحوالى مليار جنيه منها 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لمشروع الاسمرات 2.

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