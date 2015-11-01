الخطوط الجوية البريطانية تعلن استمرار تحليق طائراتها فوق سيناء

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز"، اليوم الأحد، استمرار تحليق طائراتها فوق شبه جزيرة سيناء بعد تحطم الطائرة الروسية أمس السبت، ومقتل جميع ركابها الـ224.

يأتى ذلك بعد أن أعلن عدد من شركات الطيران وقف تحليق رحلاتها فوق المنطقة حتى الوصول إلى سبب تحطم الطائرة. وقالت متحدثة باسم الشركة أن الشركة ليس لديها أى خطط لتغيير مسارها فى أعقاب الحادثة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية: "سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا يأتى دائما على رأس أولوياتنا، ولن نقوم برحلة أبدا إلا إذا كان الوضع آمنا للقيام بذلك"، وأضافت: "فريق السلامة لدينا ينسق باستمرار مع السلطات المختصة فى جميع أنحاء العالم، ونجرى تقييمات مفصلة للغاية عن المخاطر فى كل مسار نعمل فيه."