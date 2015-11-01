بالفيديو..الروسية الناجية من الطائرة المنكوبة: غيرت رحلتى باللحظة الأخيرة

نجت فتاة روسية من الموت بأعجوبة بعد إعدالها فى اللحظة الآخيرة عن ركوب طائرة الموت الروسية التى تحطمت أمس، فى شبه جزيرة سيناء وعلى متنها 224 شخصا، من بينهم 17 طفلا و7 طاقم الطائرة حيث سقطت بسبب عطل فنى بها.

وقالت يانا فيريتينوفا الروسية التى غيرت رأيها:"لقد غيرت رأيى فى اللحظة الأخيرة وقررت التوجه من شرم الشيخ إلى موسكو، بدلاً من التوجه إلى سان بطرسبورج على الرغم من أننى أسكن هناك، جلست فى المطار لأكثر من 4 ساعات بسبب تحطم الطائرة فى سيناء".

وأوضحت يانا أن الجميع فى المطار كان يقرأ الأخبار ويتابع حادث سقوط الطائرة باهتمام، وقامت سلطات المطار بإعطائهم المياه، بسبب تأجيل الرحلة.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيرباص 321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" تحطمت فى سيناء، أمس السبت، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، وكان على متنها 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم ولقى الجميع مصرعهم.

وأعلن مجلس الوزراء، فى بيانه الثامن، اليوم، الأحد، من داخل غرفة العمليات التى تم تشكيلها لمتابعة حادث سقوط الطائرة الروسية، أنه وصل حتى الآن 163 من جثامين ضحايا الطائرة الروسية، إلى مشرحة زينهم ومستشفى الساحل ومعهد ناصر ومستشفى بولاق الدكرور.

كما يجرى استكمال أعمال البحث فى الموقع صباح اليوم، بواسطة القوات المسلحة، وفريق الإسعاف التابع لوزارة الصحة المصرية، كما انتقل فريق البحث والإنقاذ الروسى مع نظيره المصرى إلى موقع الحادث لاستكمال أعمال البحث والإنقاذ، وبدء التحقيقات حول ملابسات الحادث.

وكان قد وصلت أمس 3 طائرات روسية تقل عدداً من المسئولين الروس على رأسهم وزير النقل، ووزير الطوارئ، ووزير الطيران المدنى، بالإضافة إلى أطقم البحث والتحقيق والإنقاذ وعدد من المعدات اللازمة لعمل الفريق الروسى. ويتم فى الوقت الحالى التنسيق مع وزارة الطيران المدنى فى هذا الصدد.

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- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

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