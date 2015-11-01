بلاغات ضد "المصرية للخدمات البترولية" لفصل 5 عمال تعسفيا دون سابق إنذار

تقدم 5 من العاملين بشركة المنصورة للبترول بعدد من البلاغات إلى مكتب العمل، والتابعين للشركة المصرية للخدمات البترولية إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، بعد قيام الشركة بفصلهم تعسفيا وبدون سابق إنذار وبدون أسباب واضحة للفصل.

وفوجئ راغب أحمد عبد العزيز مراقب أمن بموقع بطرة ومحمد عبد الحافظ الديسطى مسئول أمن بموقع بطرة ورمضان ماهر السعيد مسئول أمن بموقع بطرة ورضا عبده صابر الششتاوى مراقب أمن بموقع جنوب المنصورة للبترول بقيام مدير الموقع بمنعهم من الدخول للعمل بتاريخ 17 أكتوبر الماضى، وذلك بحجة أنهم تم إصدار لهم قرار فصل، وبسؤالهم عن قرار الفصل أكد مدير الموقع أنه جاء شفويا بدون أوراق.

وقام العمال بتحرير المحضر رقم 7623 لسنة 2015 إدارى أجا، كم تم تحرير محضر آخر بمركز طلخا تم إثبات فيه منع مسئول الموقع لدخول العاملين إلى أعمالهم، وأكد العمال المفصولون أنهم مستمرون فى العمل حتى يوم الفصل، وقال مسئول الموقع إن قرار فصلهم صادر بتاريخ 28 سبتمبر الماضى ومعهم ما يثبت وجودهم بالعمل خلال هذه الفترة، وأشار العمال المفصولون إلى أنهم فوجئوا بنزول رواتبهم الشهر الحالى، فأكدت لهم الشركة أن الراتب نزلت بالخطأ.