زراعة المنيا تدعو الفلاحين لاستخراج بطاقات التأمين الصحى

دعا المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة بالمنيا جموع الفلاحين وعمال الزراعة الي التوجه للجمعيات الزراعية التابعين لها للإدلاء ببياناتهم كاملة حتى يتسنى لمديرية الزراعة القيام باستخراج بطاقة تأمين صحى لهم.

كما ناشد وكيل وزارة الزراعة المؤسسات الدينية متمثلة فى المساجد والكنائس لما لها من دور عظيم فى التوجيه والتوعية لحث الفلاحين ممن يرغب فى الاشتراك بالتأمين الصحى التوجه للجمعيات الزراعية بما يضمن لهم الحصول على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المستوى الصحى للفلاحين .