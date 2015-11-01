بالصور.. الأورمان تطور 23 منزلا بقرية الجبيرات شمال سوهاج

أكد أحمد إبراهيم مسئول جمعية الأورمان بجنوب الصعيد، أن الجمعية تقوم بإعادة إعمار 23 منزلا لغير القادرين والأرامل والمطلقات بقرية الجبيرات مركز طهطا بسوهاج.

ومن المقرر، أن يتم تعريش المنازل بالخشب والعروق وإضافة طبقة أسمنتية لمنع تسرب مياه الأمطار داخل المنازل، كما يتم تركيب أبواب وشبابيك وتركيب الكهرباء وأعمال السباكة والسراميك وذلك بالمجان دون أن يتكلف صاحب المنازل أعباء مالية تحت أى بند.

كما يتم عمل جميع أعمال المحارة والدهانات الداخلية والخارجية كل ذلك من أجل حياة كريمة للأسر التى تعيش تحت سقف منزل بالبوص أو القش ولا يحميهم من تساقط الأمطار وبرد الشتاء وحرارة الصيف وأيضا تساقط الحشرات الضارة.

وأشار يسرى رمضان شلقامى مدير مكتب الأورمان بسوهاج، إلى أنه يتم عمل استعلامات للحالات المطلوبة لبيان مدى الاستحقاق من عدمه، بالإضافة لتنفيذ جميع الأنشطة التى تقدمها الجمعية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى وإدارتها بالمراكز ووحدتها بالقرى، حيث يتم منح كل فتاة يتيمة مبلغ 5000 جنيه مساعدة زواج وسداد ديون الغارمين وإجراء عمليات العيون والقلب لجميع الأعمار حسب تقرير الأطباء.



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