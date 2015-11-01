وزير النقل يطالب الشركات المنفذة لطريق الشيخ فضل رأس غارب بسرعة الإنجاز

شدد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل على الشركات المنفذة لطريق الشيخ فضل رأس غارب ، الذى تبلغ تكلفته مليار جنيه، على ضرورة الانتهاء العمل فى المواعيد المقررة، وطالبهم بضغط العمل، من أجل الانتهاء من المشروعين قريبا ليكونا جاهزين للافتتاح .

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الوزير اليوم للمنيا والتى بدأها بزيارة لطريق الشيخ فضل رأس غارب ببنى مزار شمال المنيا وهما ضمن المشروع القومى للطرق وتكلفته موعد الانتهاء .

وقال الوزير إن طريق المنيا رأس غارب طوله 55 كليو وسوف يتم تسليم اتجاه واحد نهاية العام الحالى وهذا ما وعدت به الشركة المنفذة وهى شركة بتروجيت، بينما من المقرر أن يتم تسليم طريق الشيخ فضل رأس غارب ازدواج بطول 90كليو الربع الأول من العام القادم.

وأشاد الجيوشى بجودة العمل، وأثنى على العاملين فى المشروع، لافتا إلى أن أهمية المشروع تأتى فى أنه سوف يربط محافظة المنيا بمحافظة البحر الأحمر، ويستهدف فى فتح آفاق جديدة للتنمية وينشط حركة السفر والسياحة من خلال مينائى الغردقة وسفاجا بالبحر الأحمر.

- وزير النقل يصل المنيا ويشدد على سرعة الانتهاء من طريق الشيخ فضل رأس غارب