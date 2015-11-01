ضبط أسلحة نارية ومخدرات وهاربين من أحكام في حملة أمنية بالمحلة

شن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة، حملة أمنية مكبرة بمدينة المحلة ،تمكنت من ضبط 4 حائزي أسلحة نارية و5تجار مخدرات و16قطعة سلاح أبيض و3متهمين هاربين في قضية عاهة و8دراجة بخارية بدون لوحات.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بالغربية حملة أمنية مكبرة بمدينة المحلة قادها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندي وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود وضباط مباحث قسمي أول وثان وثالث ومركز المحلة .

وتمكنت الحملة من ضبط إبراهيم أحمد السبكي 29سنة عاطل مقيم شارع سكة طنطا مطلوب في القضية 11684لسنة 2015جنايات ثان المحلة "شروع في قتل" وبحوزته فرد خرطوش عيار 12م و2طلقة ،هيثم منير أحمد رجب 29سنة عاطل مقيم شارع التحرير ثالث المحلة وبحوزته طبنجة 9م معدلة ،تامر رمضان محمود سليمان 35سنة عاطل مقيم محلة البرج أول المحلة وبحوزته 25جرام هيروين وطبنجة 6,5م و2طلقة لذات العيار ،عبد الحي عبد الحي 41سنة سائق مقيم ميدان الشون وبحوزته فرد خرطوش

>كما تم ضبط كل من عمار ياسر عيسي 25سنة مقيم ميت عساس مركز سمنود مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية 15332لسنة 2015جنح سمنود "شروع في قتل".

كما تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبط سيد إسماعيل عبد الرازق ،وشقيقه عبد اللطيف،وشعبان عبد الرازق أبو العزم مقيمين قرية سندسيس مركز المحلة مطلوب ضبطهم في القضية 34670لسنة 2014جنايات مركز المحلة "شروع في قتل وعاهة مستديمة"تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بنتائج الحملة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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