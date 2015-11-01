ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل باخرتين سياحيتين عملاقتين

استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى الباخرتين السياحيتين العملاقتين "مين شيف" و"أوروبا 2" واللذان يحملان علم مالطا وعلى متنهم 2084 سائح "مين شيف 1742سائح – وأوروبا 2 342سائح " من مختلف الجنسيات معظمهم من الألمان وذلك أثناء توقفهم بالميناء لعمل عدة جولات سياحية بشرم الشيخ قبل أكمال الرحلة إلى دولة عمان.

وتعد الباخرتان من أهم البواخر السياحية فى العالم من حيث مستوى الرفاهية العالية ونوعية الركاب الذين يمثلون الشخصيات العالمية الهامة، وقد أناب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ فى الإستقبال كما أمر بإعداد عدة رحلات ترفيهية للسائحين للتعرف على أهم معالم المدينة وتقديم كافة التسهيلات لهم مشيرًا إلى هذا الأمر يعد من المؤشرات الجيدة لعودة السياحة الأوروبية لمستواها الطبيعى كما يؤكد على الأمن والاستقرار الذى تنعم بة جنوب سيناء ، واشار رئيس المدينة الى انة تم التنسيق مع الشركات السياحية للإشراف على الرحلات السياحية للضيوف وخاصة أن عدة مجموعات منهم سوف يقومون بجولات بالدراجات وستشمل جولاتهم رحلات سفارى بالموتوسيكلات و رحلات لمحمية راس محمد وعدة مزارات أخرى كما ستقوم مجموعات بزيارة لمدينة كاترين وأكد على رؤساء القطاعات بالتنبية على أصحاب المحلات والبازارات بحسن معاملة الضيوف وعدم استغلالهم، هذا وقد تم دفع بعدد من سيارات الإسعاف بالميناء لتكون جاهزة لاية طوارىء محتملة.