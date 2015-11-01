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سكرتيرعام المنوفية يبحث آليات الإرتقاء بالعمل داخل الديوان العام

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سكرتيرعام المنوفية يبحث آليات الإرتقاء بالعمل داخل الديوان العام سكرتيرعام المنوفية يبحث آليات الإرتقاء بالعمل داخل الديوان العام
قام اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة المنوفية، صباح اليوم بالمرورعلى بعض الادارات والمكاتب الخاصة بموظفى الديوان العام والكائنة بمجمع المصالح للإطمئنان على سير العمل، وإنتظامه داخل هذه الوحدات الخاصة بشئون العاملين وادارة الحسابات والصناعات الحرفية.

هذا وقد بحث السكرتير العام مع موظفى هذه الادارت آليات الارتقاء بالعمل وسبل تطويره، وايضا سبل انجاز المهام فى التوقيتات المناسبة وبحث المعوقات التى تحول دون ذلك وسبل التغلب عليها.

ومن جانبه اكد السكرتير العام على ان هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن تتطلب منا تضافر الجهود وبذل مزيد من الجهد، فضلا على ضرورة دعم قناعتنا جميعا بأهمية الاخلاص في العمل فى احداث نقله تنموية قادرة على قهر الصعاب، ومواجهة كافة التحديات.

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مصر 365