إزالة البوابات الانتخابية بالسويس وغرامة 500 جنيه لمخالفة القانون

قامت رئاسة حي فيصل بالسويس اليوم بحملة موسعة قامت من خلالها أزالة البوابات الخشبية الموجودة بجميع انحاء الحي التى قام اصحاب محالات الفراشة بتتعليقها تمهيدا لتعليق عليها لافتات مرشحي مجلس النواب غدا الأثنين مع بدأ حملة الدعاية.

قال العميد علاء إسماعيل رئيس حي فيصل فى تصريحات خاصة أن الحملة استهدفت جميع البوابات الخشية التى لم تحصل على تصاريح من الحي للقيام بهذا الامر طبقا للقانون.

أضاف رئيس الحي أنه قام بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على كل صاحب فراشة مخالفة وأنه تحفظ على الاخشاب بالحي حتي يتم دفع الغرامات.