إسكو: أريد أن أشكل ضغطا على بينيتيث

اعترف فرانشيسكو إسكو صانع ألعاب ريال مدريد بأنه يرغب في إثبات لحجز مكانا أساسيا في تشكيل فريقه بشكل دائم.

إيسكو دخل في تشكيل فريقه الأساسي بمباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني وسجل الهدف الافتتاحي في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال إسكو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أشعر بالراحة لأنني متواجد على أرض الملعب، وسأواصل العمل بشكل جدي لجعل الأمر صعبا على المدرب في اختياره للتشكيل الأساسي".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل ضاغط وسجلنا هدفان سهلا اللقاء علينا، ولكن المباراة هربت من أيدينا في بعض اللحظات ومن المؤسف أننا تلقينا هدفا، لكن الأهم هو تحقيق الفوز".

إيسكو اختتم حديثه قائلا: "علينا أن نستمر بنفس المنوال، نحن سعداء بالنقاط الثلاث وبالحفاظ على الصدارة، وهي الأهم حاليا".

ويحتل ريال مدريد قمة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصد 24 نقطة وبالتساوي مع برشلونة الذي فاز هو الأخر مساء السبت على خيتافي بثنائية.