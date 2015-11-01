صور| 8 مشتركين يصلون لمرحلة “العروض المباشرة” فى”THE VOICE”

شهدت الحلقة الأول لمرحلة “المواجهة” فى برنامج “the Voice” بصيغته العربية على “MBC مصر”، تأهّل 8 مشتركين إلى مرحلة “العروض المباشرة”، منهم ستة اختارهم المدرِّبون ليُكملوا بهم الرحلة، وهم: عبد الصمد جبران، ونداء شرارة، وعمر دين، وعلي يوسف، ونجاة رجوي، وكريستين سعيد، إضافة إلى مشتركيْن اثنيْن اقتنصهما كل من شيرين وكاظم وأعادوهما إلى المواجهة مجدداً، وهما: محمد الطيب وناصر العطاوي.

وتضمّنت الحلقة الأولى من مرحلة “المواجهة” التى عرضت أمس السبت، 6 منافسات، واحدة لصابر، وأُخرى لشيرين، واثنتيْن لعاصي، واثنتيْن أيضاً لكاظم. وتأهّل في نهايتها ثمانية مشتركين إلى “العروض المباشرة”.

وانطلقت الحلقة مع “فريق صابر” في الاستوديو، للكشف عن الأسماء التي ستتبارز على الحلبة ضمن المواجهة الأولى. واختار صابر مواجهة بين عبد الصمد جبران من المغرب، ويونس أولمعطي من المغرب، ومحمد الطيّب من السودان، في أغنية “إنت باغية واحد” لسعد المجرد. بعد الانتهاء من الغناء، وقف المشتركون الثلاثة في انتظار النتيجة، فقالت شيرين بأن يونس كان الأفضل بين الثلاثة، وأثنت على أداء محمد الطيب. ورأى كاظم أن يونس كان يحاول تقديم الأغنية بطريقة جديدة، فيما اعتبر أن الأغنية ليست مناسبة لعبد الصمد الذي بدا خجولاً، على حد تعبيره. وعلّق عاصي بأن عبد الصمد كان الأفضل في بداية الأغنية، لكنه حاول أن يجاري زميليه، وهذا لم يكن مناسباً. أما صابر فأكّد بأن المشتركين الثلاثة غنّوا الأغنية باقتدار، معتبراً أن يونس بدا مشتتاً خلال الغناء، بينما أثنى على عبد الصمد، مشيراً إلى “أنني أعرف طاقاتك جيداً”، واختاره ليكمل المشوار ضمن فريقه في العروض المباشرة. وفي لحظة تأهّب محمد الطيب للخروج من المسرح، علّقت شيرين “لو اخترت الانضمام إلى فريقي، لما تنازلت عنك بهذه السهولة”. وبعدما اعتبر الشاب أن رحلته في البرنامج قد انتهت، ضغطت شيرين على الزر لتقتنص محمد الطيب وتخطفه من فريق صابر، وتُعيده مرّة أخرى إلى المنافسة.

أما المواجهة الثانية، فكانت لفريق شيرين التي أكّدت أن “رغم صعوبة المرحلة الأولى، فإن الآتي أصعب”، مؤكّدة بأنها ستستمر بالأقوى. وقد اختارت أغنية “يا قلبي سيبك” للمطربة شادية، لتتبارز بها نداء شرارة من الأردن، وأميرة أبو زيد من مصر. بدت أميرة متحمّسة، ومتلهّفة لخوض المنافسة والتأهُّل إلى المرحلة التالية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نداء. وبعد غناء المشتركتيْن على الحلبة، علّق كاظم بأن صوت أميرة يذكّره بالأصالة وأيام زمان، وأن نداء شرارة لديها قدرة في التحكّم بطبقات صوتها. أما عاصي فقد أثنى على أداء المشتركتيْن، لكنه رأى بأن نداء متمكّنة أكثر، وأشاد صابر بإحساس المشتركتيْن، لكنه اعتبر بأن نداء أفضل. وحان الوقت بعدها لتختار شيرين الموهبة التي ستكمل بها المرحلة التالية، فقالت بأن أميرة صوت يحاول دوماً العمل على إمكانياته، واعتبرت أن صوت نداء استثنائي ومميّز. وبعد حيرة وأخذ ورد، اختارت شيرين، أن تخوض المواجهات القادمة مع نداء شرارة.

جمع عاصي فريقه في مزرعة الخيل التي يملكها للإعلان عن أسماء المواهب التي ستخوض المواجهة الأولى، واختار اثنيْن من المشتركين هما عمر دين من لبنان الذي يعيش في أستراليا، ولؤلؤة غندور من لبنان، ليغنّيا معاً على الحلبة “Endless Love” لـليونيل ريتشي وديانا روس (Lionel Richie vs Diana Ross). وبعدما أجمع المدرّبون على صوت عمر في مرحلة “الصوت وبس”، لم يغيّروا رأيهم به في مرحلة “المواجهة”، كما أثنوا على لؤلؤة التي احترفت الغناء منذ ستة أشهر فقط. عند انتهاء المواجهة، كسر عاصي القاعدة، وانضم إلى عمر ولؤلؤة على الحلبة، كنوع من التحية على أدائهما الجيد. وعلّق صابر قائلاً لعمر “أنت رائع”، وللؤلؤة “أنتِ جيدة، وقدمتما معاً دويتو مميّز”. وعلّقت شيرين بأن المشتركيْن قدّما عرضاً غنائياً جميلاً، وتوجّهت إلى عمر بالقول: “أنت مجرم كبير”، تعبيراً عن إعجابها بصوته وأدائه. وكان لكاظم رأياً مماثلاً في أداء المشتركيْن. وعندما حانت لحظة الاختيار، قرّر عاصي اكمال الرحلة مع عمر…

أما ثاني المواجهات في فريق عاصي، فكانت بين علي يوسف من العراق، وناصر العطاوي من الجزائر، وريّان جريرة (17 عاماً) من سوريا، من خلال أغنية “زمان الصمت” للفنان الراحل طلال مداح. وبعد انتهاء الأغنية، أثنى صابر على أداء المشتركين الثلاثة، لكنه أخذ على “علي يوسف” خوفه الظاهر على المسرح ومع ذلك قال “أجدت”، وأعطى صوته لريّان. أما شيرين، فقالت بأن “الأغنية جميلة فوق الوصف”، معتبرة أنه من المؤسف استبعاد أحد المشتركين بعد هذا الأداء المميّز، ولفتت إلى أنها شعرت وكأن شخصاً واحداً يغنّي، نظراً إلى التناغم والانسجام في الأداء بين المشتركين. ولم يخف كاظم إعجابه بصوت “ناصر”، كما اشاد بأداء “ريّان” البسيط والإحساس الجميل عنده، مضيفاً أن شهادته بعلي ستكون مجروحة. قال هذا الكلام كتعبير عن مدى إعجابه بصوت المشترك العراقي.

وعند لحظة الاختيار، كان عاصي حائراً ورأى أن المهمة صعبة جداً عليه، فشاور كاظم لبضع ثواني، قبل أن يتوصّل إلى النتيجة، وهي اختيار “علي يوسف” ليُكمل الرحلة معه. وعند مغادرة “ناصر العطاوي” الحلبة قرّر كاظم اقتناصه، فضغط على الزر وضمّه إلى فريقه، معلِّلاً الأمر بأن “هذا اللون لا يملكه في فريقه”.

جمع كاظم الساهر فريقه في منزله، حيث أعلن عن الأسماء التي ستُبارز بعضها على الحلبة. ووقع اختياره على نجاة رجوي من المغرب، وجيهان مدكور من مصر، ومنار الشاذلي من مصر، وذلك من خلال أغنية “العيون السود” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية. وشدّد كاظم بأنه ينتظر معركة حقيقية على المسرح، مؤكّداً أنه سيختار الأقوى والأفضل. أوّل تعليق لصابر عند انتهاء الأغنية كان قوله لهن: “أنتن فظيعات”، بينما قالت شيرين لنجاة أنها الأكثر تمكُّناً، واعتبرت أن “منار ” (مشروع فنانة واعدة)، وأثنت على جمال صوت “جيهان”، لكنها رأت بأن الأغنية ليست مناسبة لصوتها. ووصف عاصي نجاة بأنها “أسطورة”. وعندما حان وقت الاختيار، أعطى كاظم صوته للخبرة، وقرّر إكمال الرحلة مع نجاة رجوي.

أما آخر المواجهات في الحلقة الأولى من مرحلة “المواجهة”، فكانت لفريق كاظم التي وضع ضمنها كريستين سعيد من لبنان، مقابل رائد سعادة من لبنان في أغنية “California Dreaming” لـ “سيا” (Sia). إثر انتهائهما، قال عاصي بأن المشتركين رائعان، وقدّما أغنية جميلة. وأثنى صابر على “الدويتو الفظيع” وتوجّه إلى كريستين قائلاً بأن “صوتك كريستال” مثنياً على حضورها، كما أبدت شيرين إعجابها بما قدّماه. أما كاظم، فاعتبر أنه رأى عملا رائعاً على المسرح، وأعاد التأكيد بأنه حان الوقت ليختار الأفضل من بين الأفضل. وبعد لحظات من الحيرة، قرّر أن يكمل الرحلة في “العروض المباشرة” مع كريستين سعادة.