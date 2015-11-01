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عقاقير "الستاتين" المخفضة للكولسترول تقلل فعالية لقاح الأنفلونزا

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عقاقير "الستاتين" المخفضة للكولسترول تقلل فعالية لقاح الأنفلونزا عقاقير "الستاتين" المخفضة للكولسترول تقلل فعالية لقاح الأنفلونزا
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة نشرت عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، حيث أفادت أن عقاقير خفض الكولسترول الشعبية المعروفة باسم "الستاتين" قد تقلل من فعالية لقاحات الأنفلونزا لدى كبار السن.

وقال الدكتور روبرت أتمار، أستاذ البحوث السريرية للأمراض المعدية فى كلية بايلور للطب فى هيوستن، إن عقاقير الستاتين تعمل على خفض الكولسترول السيئ الذى يعرف باسم "LDL" الذى يقلل من فرص تجلط الشرايين وبالتالى تمنع الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون أن هذه النوعية من العقاقير المستخدمة لخفض الكولسترول تقلل من فاعلية لقاحات الأنفلونزا التى يأخذها الأشخاص للحماية من الإصابة بالفيروس، وخاصة لكبار السن.

وشدد الباحثون على ضرورة عدم التوقف عن تناول عقاقير الستاتين المخفضة للكولسترول وخاصة لكبار السن دون استشارة الطبيب حيث إن فائدتها تفوق مخاطرها.

وأشار الباحثون إلى أن لقاحات الأنفلونزا توفر على الأقل بعض الحماية للذين يأخذون العقاقير المخفضة للكولسترول.

وأضاف الباحثون أن عقاقير الستاتين يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب انسداد الشرايين، وأظهرت بعض الأبحاث أن الأدوية يمكن أيضا أن تتسبب فى آثار جانبية مثل آلام فى العضلات، تلف الكبد وفقدان الذاكرة، إذا استخدمت لفترة طويلة.

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