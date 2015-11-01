4 مشاكل تدفع الإسماعيلي لمراجعة عقد النادي مع بريزنتيشن

شكل الإسماعيلي لجنة لبحث بنود عقد الرعاية مع شركة برزنتيشن، وذلك بعد عدم التزام الأخيرة تجاه الدراويش بحسب مصدر مسؤول لـFilGoal.com.

وحدد المصدر بعض البنود التي لم تنفذها الشركة، مثل "عدم تمويل معسكر الفريق في الامارات كاملا مثلما ينص العقد وتحمل نصف نفقاته فقط".

وقال المصدر إن الشركة تحملت المعسكر الخارجي للزمالك كاملا، مفصحا "ثم رفضت تنفيذ الأمر نفسه مع الإسماعيلي".

وتابع "الشركة طبقا للتعاقد كانت مطالبة بتوفير أطقم ملابس للفريق في الموسم الماضي أو تدفع مبلغ 400 الف جنيه ولم تنفذ أكثر من 40% من هذا".

وأضاف "إدارة النادي وجدت أن هناك أنديه مثل الاتحاد السكندري يحصل على قيمة رعاية من نفس الشركة بـ4 ملايين جنيه وهو مبلغ اكبر من الذى نحصل عليه".

وينص عقد الرعاية المستمر لثلاثة مواسم اعتبارا من الماضى على حصول الإسماعيلي هذا الموسم على 2 مليون جنيه ونصف المليون، يرتفع في العام المقبل لـ3 ملايين ونصف المليون.