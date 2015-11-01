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المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

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المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى المستوطنون اليهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

>جددت مجموعات من المستوطنين اليهود اليوم " الأحد " ، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة ، عبر مجموعات صغيرة تتولى حمايتها وحراستها عناصر من الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المصلين تصدوا لهذه الاقتحامات ولجولات المستوطنين الاستفزازية والمشبوهة فى الأقصى بهتافات التكبير الاحتجاجية ، وسط تهديدٍ ووعيدٍ من شرطة الاحتلال المرافقة.

ويتواجد فى الأقصى عدد من طلبة حلقات العلم ومن روّاد المسجد ، فضلاً عن الانتشار الواسع لحرّاس وسدنة المسجد فى كافة أرجائه لمراقبة جولات المستوطنين فيه.
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