أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بان كى مون: المبعوث الأممى لليبيا مازال مستمرا فى رئاسة الحوار الليبى

Google+ Print
بان كى مون: المبعوث الأممى لليبيا مازال مستمرا فى رئاسة الحوار الليبى بان كى مون: المبعوث الأممى لليبيا مازال مستمرا فى رئاسة الحوار الليبى

>قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ، أن مبعوثه الخاص الى ليبيا بيرناردينو ليون ، مازال مستمرا نيابة عنه فى رئاسة الحوار السياسى بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب كى مون - فى تصريح صحفى نشر اليوم - حول قيادة بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا ، عن ثقته الكاملة فى جهود ليون الهادفة إلى دعم الليبيين لاستكمال عملية الحوار السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى أقرب وقت ممكن.

وأكد الأمين العام ، على أن الاستمرارية لمهمة ليون ستكون بالغة الأهمية إلى حين أتمام انتقال رئاسة البعثة لمبعوث أخر، يذكر أن بان كى مون قد تقدم لمجلس الأمن الأسبوع الماضى بالمرشح الألمانى مارتن كوبلر بديلا لبرناردنيو ليون ، للموافقة على ترشيحه لرئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365