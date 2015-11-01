بان كى مون: المبعوث الأممى لليبيا مازال مستمرا فى رئاسة الحوار الليبى

>قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ، أن مبعوثه الخاص الى ليبيا بيرناردينو ليون ، مازال مستمرا نيابة عنه فى رئاسة الحوار السياسى بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب كى مون - فى تصريح صحفى نشر اليوم - حول قيادة بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا ، عن ثقته الكاملة فى جهود ليون الهادفة إلى دعم الليبيين لاستكمال عملية الحوار السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى أقرب وقت ممكن.

وأكد الأمين العام ، على أن الاستمرارية لمهمة ليون ستكون بالغة الأهمية إلى حين أتمام انتقال رئاسة البعثة لمبعوث أخر، يذكر أن بان كى مون قد تقدم لمجلس الأمن الأسبوع الماضى بالمرشح الألمانى مارتن كوبلر بديلا لبرناردنيو ليون ، للموافقة على ترشيحه لرئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا .