حزب الله يقاضى إعلامية لبنانية لطرحها أسئلة بشأن ملف المخدرات بالبقاع

>أعلنت الإعلامية اللبنانية ديما صادق أن المباحث الجنائية المركزية اللبنانية طلبت استدعائها إثر الإدعاء عليها من قبل "حزب الله" بتهمة القدح والذم لطرحها أسئلة فى برنامجها فى قناة "إل بى سى" التليفزيونية اللبنانية بشأن ملف المخدرات فى مناطق نفوذ حزب الله فى البقاع.

وقالت صادق - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى (فايسبوك) - " أبلغت من المباحث الجنائية المركزية بطلب استدعائى كمدعى عليها من قبل المدعى (حزب الله) بتهمة القدح والذم".

وأضافت "قد استند المدعى إلى الأسئلة التى وجهتها إلى ضيفى فيصل عبد الساتر (محلل مقرب من حزب الله) خلال حلقتى معه بتاريخ ٢٨ أكتوبر المنقضي، والتى تناولت بشكل أساسى ملف حبوب الكبتاغون (حبوب مخدرة تصنع فى سوريا، والبقاع اللبنانى وهى منطقة نفوذ حزب الله)".

ولفتت إلى أن الاستدعاء جاء من قبل المباحث الجنائية لا محكمة المطبوعات، التى هى الوجهة الطبيعية لأى شكوى بالقدح والذم فيما يتعلق بالإعلام، وقالت إن "اللافت أكثر هو اعتبار طرح الأسئلة - التى هى موجهة لضيف موجود لشرح وجهة نظر الحزب - جريمة، فى سابقة لم نشهد عليها من قبل".

وأشارت إلى أن الضيف كان له حق الجواب.. وأردفت قائلة "طبعا نحن فى غنى عن التذكير أن القانون يكفل للصحفى حق أن يطرح ما يشاء من الأسئلة، وتابعت "سأمثل فى الرابع من نوفمبر الجارى أمام المحامى العام التمييزى القاضى عماد قبلان للاستماع إلى إفادتى".