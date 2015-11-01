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الشبكة السورية: مقتل 1771 شخصا فى الشهر الماضى

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الشبكة السورية: مقتل 1771 شخصا فى الشهر الماضى الشبكة السورية: مقتل 1771 شخصا فى الشهر الماضى

>أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنها وثقت مقتل 1771 شخصا على يد الجهات الرئيسة الفاعلة فى سوريا، وذلك خلال الشهر الماضى.

وأكدت الشبكة السورية فى تقريرها الشهرى -حسبما أفادت قناة (العربية) - أن التوثيق لا يشمل القتلى من قوات النظام السورى ومن تنظيم داعش الإرهابى.

وشدد التقرير على أن قوات النظام السورى انتهكت أحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى يحمى الحق فى الحياة، إضافة إلى أن هناك عشرات الحالات التى تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، حيث تشير الأدلة والبراهين إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية، وجهت ضد المدنيين.

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مصر 365

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