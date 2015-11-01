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مصرع وإصابة 20 شخصا فى هجوم مسلح بولاية النيل الأزرق السودانية

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مصرع وإصابة 20 شخصا فى هجوم مسلح بولاية النيل الأزرق السودانية مصرع وإصابة 20 شخصا فى هجوم مسلح بولاية النيل الأزرق السودانية

لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، بجروح فى هجوم مسلح شنته قوات تابعة للحركة الشعبية - قطاع الشمال - على قرية "بوط" بولاية النيل الأزرق السودانية.

وكشفت مصادر أمنية وصفت بـ"المطلعة" - فى تصريح لصحيفة السياسى الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد - أن المسلحين هاجموا القرية على متن سيارات دفع رباعي، وفتحوا النار على عدد من المواطنين، وأوقعوا 9 قتلى و11 جريحا فى الحال بينهم أطفال ونساء، مشيرا إلى أن المعتدين قاموا بنهب عشرات المواشى والأغنام ولاذوا بالفرار.

وأشارت المصادر، إلى أن الشرطة تلقت إخطارا بالحادث، وهرعت على الفور للموقع، حيث تم نقل الضحايا والمصابين لمستشفى الدمازين بولاية النيل الأزرق، وتحرير محضر بالواقعة، وتكثف قوات الأمن السودانية جهودها وتحرياتها حاليا للقبض على الجناة.

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