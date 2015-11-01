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مورينيو واثق من البقاء مع تشيلسي.. ويعالج نفسه بالرجبي

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مورينيو واثق من البقاء مع تشيلسي.. ويعالج نفسه بالرجبي مورينيو واثق من البقاء مع تشيلسي.. ويعالج نفسه بالرجبي

أبدى جوزيه مورينيو ثقة كبيرة في البقاء مع ناديه تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري

تشيلسي خسر أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ 15 بعد 11 جولة.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة قنوات "ٍسكاي سبورت": "كان هناك بعض العوامل في المباراة خارجة عن إرادتنا".

وأضاف "في الشوط الأول احتسب الحكم دقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع، ومع ذلك تلقينا هدف التعادل في الدقيقة الثالثة".

وتابع "وفي الشوط الثاني كانت هناك بعض اللعبات التي رأها الجميع بعينيه ويعرف ما كان لنا منها".

مورينيو أتبع "علي الأن أن أعود للمنزل وأشاهد بعض مباريات الرجبي للاسترخاء".

وأتم "ونعم أعتقد أن الإدارة ستمنحني الوقت لإصلاح حال الفريق، فلا أظن أن مباراة اليوم كانت الأخيرة لي مع تشيلسي".

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